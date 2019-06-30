في مفاجأة البطولة.. البيرو تهزم الأوروغواي وتبلغ المربع الذهبي

2019/06/30 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجرت البيرو مفاجأة كبيرة وأقصت الأوروغواي من ربع نهائي بطولة كوبا اميركا لكرة القدم، بفوزها عليها بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما سلبا.وبعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل احتكم الفريقان الى ركلات ترجيحية، كان نجم الاوروغواي وهدافها لويس سواريز الوحيد الذي يهدر فيها من التسديدة الاولى.

وتلتقي البيرو في نصف النهائي مع تشيلي حاملة اللقب في آخر نسختين التي أقصت كولومبيا بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما سلبا صفر-صفر، وفي نصف النهائي الثاني، يلعب في مباراة قمة الارجنتين والبرازيل المضيفة.

وهذه المباراة الثالثة في ربع النهائي تحسم بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي، ووحدها الأرجنتين سجلت هدفين في مرمى فنزويلا.

وخاضت البيرو ربع النهائي للمرة التاسعة تواليا منذ 1997، وبلغت في هذه الفترة نصف النهائي ثلاث مرات في 1997 و2011 و2015.

وتملك الأوروغواي الرقم القياسي بعدد مرات احراز اللقب (15 آخرها في 2011)، بفارق لقب عن الارجنتين، فيما توجت البيرو مرتين في 1939 و1975.وخاضت الأوروغواي المواجهة بعد صدارة مجموعتها بفوزين على الاكوادوار (4-صفر) وتشيلي (1-صفر) وتعادل مع اليابان (2-2).

أما البيرو فكانت احد منتخبين احتلا المركز الثالث وتأهلا الى ربع النهائي، بفوز على بوليفيا (3-1)، وتعادل مع فنزويلا (صفر-صفر) وخسارة أمام البرازيل صفر-5.

"هذا غير عادل"

وقال قائد الاوروغواي دييغو غودين "افتقدنا للهدف.



نفكر بكل من شجعنا وعائلاتنا.



لم ننجح برغم تقديمنا مستوى لافتا في هذه البطولة.



لقد اقصينا بطريقة غير عادلة.



وهذا اسوأ ما يمكن ان يحصل لنا".

بالمقابل، رأى نجم البيرو خوسيه باولو غيريرو "هذا فخر كبير لنا.



الكلمات لا تعبر عن فرحتنا.



البعض حاول ضرب توازن هذه المجموعة حتى من الداخل، لكن الآن أفضل السكوت في ظل التأهل.



نجحنا بالفوز على الأوروغواي التي تعد من افضل عشرة منتخبات عالمية".

وكانت الاوروغواي الطرف الافضل في الشوط الاول لكن دون نجاعة، وأهدر لها كافاني اخطر فرصه بتسديدة عشوائية على باب المرمى والشباك تحت رحمته (24).

وفي الثاني هزت الاوروغواي الشباك مرتين عبر كافاني وسواريز، لكن تقنية الفيديو لمساعدة التحكيم (في ايه آر) ألغتهما بداعي التسلل وسمحت للبيرو في الإبقاء على آماله.

وافتتح سواريز الركلات بكرة قوية صدها الحارس بيدرو غالييسي.



سجل بعدها خوسيه باولو غيريرو وراوول رويدياز ويوشيمار يوتون ولويس ادفينكولا واديسون فلوريس للبيرو، وللأوروغواي كافاني وكريستيان ستواني ورودريغو بنتانكور ولوكاس توريرا، لتتأهل البيرو على وقع احتفالات لاعبيها وبكاء سواريز.

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