مربوا الزاجل في العراق يدخلون العالمية

2019/06/30 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد البريد الالكتروني و الهاتف النقال وغيره من الوسائل الحديثة طفرة علمية في مجال الاتصالات والتي ازاحت ساعي البريد عن عرشه والذي سبق له أن أحال طائر الزاجل الى ماضي مندثر بعد ان كان ناقلا مهما للرسائل بين الامم .

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