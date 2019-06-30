2019/06/30 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت مساء امس بعثة منتخبنا الوطني للناشئين الى العاصمة الاردنية عمان للمشاركة في بطولة غرب اسيا والمقرر افتتاحها يوم غد الاثنين بمشاركة تسعة منتخبات تم توزيعها على ثلاثة مجاميع .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب الناشئين يصل الاردن للمشاركة في بطولة غرب اسيا ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب الناشئين يصل الاردن للمشاركة في بطولة غرب اسيا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).