زهير الخويلدي - مولد الأنثربولوجيا عند أبي الريحان البيروني

2019/06/30 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زهير_الخويلدي "للتأكد من صحة الأدلة العقلية لا بد من تطبيقها على المحسوسات تطبيقاً مادياً وذلك في كافة حقول العلم المتنوعة ".يعد أبو الريحان البيروني من أعظم العقول التي عرفتها الثقاقة التي تخصنا في الحقبة الوسيطة ونابغة زمانه وذلك لتخصصه في العديد من العلوم والصناعات ولكثرة تنقله بين الدول والأمصار وكتاباته، فلقد عاش بين سنة973 و1048ميلادي في خوارزم بإقليم خراسان وأقام بجرجان والري وزار الهند والصين.يعتبر......

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