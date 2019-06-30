محسن ابو رمضان - في مخاطر تنفيذ مخرجات ورشة المنامة

2019/06/30 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محسن_ابو_رمضان اوافق العديد من الكتاب والمحللين بصدد وجود بعض المؤشرات التي تشير إلي فشل ورشة المنامة الاقتصادية ولكني اختلف بالمبالغة بخصوص عناصر الفشل وكذلك الركون الي ذلك بما لا يدفع الي شحذ الهمم لمواجهة مخاطر تنفيذ مخرجاتها .تكمن مؤشرات الفشل بمقاطعة الفلسطينيين وانخفاض مستوى تمثيل البلدان العربية التي شاركت وعدم دعوة حكومة الاحتلال ومقاطعة بلدان كبري ومؤثرة بالعالم ومنها روسيا والصين وبعض بلدان أ......

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