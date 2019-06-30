منصور الريكان - النحات

2019/06/30 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منصور_الريكان لملمت واجهة البيوت بدأت أنحت من رؤاي تجاعيد العجوز النائحةْوقرأت ذاكرة المطرْ وحكاية البخلاء في زمن الرشيدْهي سيدةْ ،،،،،،مازحتها اعترضت وكل البوح للغرباء يا هذا انتفعْومسحت خيط الهم وانسال الصدىهم يكتمون الوهج يا للويل من شق الوئامْوهن الغرامْوغرابة الأشياء تستوحي لبوح عاشقة القمرْوبدأت أنحت في الصورْصور المآسي والعبرْوأقول من وهني إلى ربي اعتذرْهو ......

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