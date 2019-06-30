الحبس لإرهابي “خطير جدا” في تونس

2019/06/30 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قرر القضاء التونسي حبس المتهم بالانتماء لتنظيم “القاعدة”، رائد التواتي، على ذمة التحقيق للاشتباه بتورطه في 3 عمليات إرهابية أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من العسكريين.وقال سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم “القطب القضائي لمكافحة الإرهاب”، أمس السبت إن القرار جاء “بعد إحالة ملف التواتي المصنف كإرهابي خطير جدا، يوم الجمعة على النيابة العمومية […]

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