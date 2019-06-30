عبدالمهدي يرفع طلب اقليم البصرة الى الامانة العامة للمجلس وسنعمل على متابعته

2019/06/30 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن رئيس مجلس محافظة البصرة صباح حسن البزوني عن تحويل طلب الاقليم من رئاسة مجلس الوزراء الى الامانة العامة للمجلس مشيرا الى ان

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