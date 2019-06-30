ترامب وكيم يلتقيان في المنطقة المنزوعة السلاح الأحد

2019/06/30 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مصادر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين يوم الأحد.

كما أكد ترامب أنه

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