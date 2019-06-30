رئيس مجلس البصرة: سيتم تحويل المحافظة إلى إقليم ولا ننتظر عطف أحد

2019/06/30 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع الطلب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء

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