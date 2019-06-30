إندونيسيا والهند ترفعان حجم التبادل التجاري بينهما إلى 50 مليار دولار

2019/06/30 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت إندونيسيا والهند عزمهما رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2025.وذكرت صحيفة “كومباس” الإندونيسية، أن الرئيس، جوكو ويدودو، التقى مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، على هامش قمة العشرين التي اختتمت أعمالها أمس السبت في مدينة أوساكا اليابانية.ونقلت الصحيفة أن ويدودو ومودي اتفقا خلال اللقاء على زيادة […]

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