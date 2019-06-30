ترامب وكيم جونغ أون يلتقيان اليوم

2019/06/30 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلن رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود بين الكوريتين.وقال مون جية إن في مؤتمر صحفي: “تجتمع الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في بانمونجوم، للمرة الأولى منذ 66 عامًا بعد توقيع اتفاقية

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