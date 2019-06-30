مبابي يحدد موعد رحيله عن سان جيرمان

2019/06/30 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..وضع كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خطته للخروج من ملعب “حديقة الأمراء”؛ بحثا عن خوض تجربة جديدة في نادٍ آخر.وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن المهاجم الفرنسي الشاب قرر عدم تجديد عقده مع النادي الباريسي، عند نهايته في صيف 2022.ويرغب مبابي في الرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية فور نهاية عقده، […]

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