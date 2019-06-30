سان جرمان يستسلم لرغبة نيمار.. وشرطان قبل

2019/06/30 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} بعدما تأكدت رسميا رغبة نيمار دا سيلفا في العودة إلى أحضان برشلونة الإسباني، أبدى ناديه الحالي باريس سان جرمان الفرنسي استعداده لإتمام الصفقة وقدم "شروطه".

وذكر نائب رئيس نادي برشلونة جوردي كاردونير، الخميس الماضي، أن النجم البرازيلي يريد العودة للفريق الكتالوني، مضيفا "ما هو صحيح، في الوقت الحالي، ما قرأته، وما سمعته، يبدو دقيقا، وهو أن نيمار يريد العودة".وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية إن فريق العاصمة قرر أخيرا "فتح أبواب المغادرة أمام نيمار"، مضيفا "مسؤولو النادي كشفوا شروطهم من أجل فسح المجال أمام عودة النجم البرازيلي إلى إسبانيا".وأضافت أن سان جرمان قد يسمح ببيع نيمار إلى برشلونة مقابل مبلغ يتراوح ما بين 130 إلى 150 مليون يورو، بالإضافة إلى اثنين من لاعبي "البارسا".وتابعت "تبقى الإشارة إلى أن المفاوضات ستركز على اللاعبين اللذين سيوافق برشلونة على بيعهما..



النادي على سبيل المثال سيسمح بتسريح فيليبي كوتينيو وليس عثمان ديمبيلي".وختمت "لو باريزيان" تقريرها بالقول "رغم كل هذه التفاصيل، لا تزال صفقة عودة نيمار بعيدة عن الواقع".وكان نيمار، البالغ من العمر 27 عاما، غادر "الليغا" صوب الدوري الفرنسي عام 2017، في صفقة ضخمة بلغت 222 مليون يورو.انتهى

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