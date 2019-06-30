ميزة تربط بين “واتس آب” و”فيسبوك” مباشرة

2019/06/30 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..تقدم “واتس آب” ميزة جديدة تتيح للمستخدمين نشر تحديثات الحالة والقصص مباشرة على “فيسبوك”.وتتيح الميزة إمكانية نقل تحديثات الحالة على “واتس آب” إلى “قصص فيسبوك” بلمسة زر واحدة.وفي الوقت الحالي، لا يتوفر التحديث إلا لمستخدمي برنامج الإصدار التجريبي من “واتس آب” (بيتا)، حيث يمكن اختبار ميزات التطبيق في وقت مبكر.ولكن […]

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