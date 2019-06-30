2019/06/30 | 09:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد.
اكدت لجنة الزراعة النيابية، الاحد، ان سعر البيض عاود الانخفاض مجدداً ليصل سعر الطبقة الى 5 الاف دينار في الايام القليلة المقبلة، لافتة الى عدم امكانية فتح باب الاستيراد في ظل توفر البيض المحلي.
وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في تصريح لـ /المعلومة/، ان “هناك اتفاقاً عقد مع اصحاب حقول الدواجن والشركات بعد ان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة النيابية: سعر طبقة البيض انخفض) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكدت لجنة الزراعة النيابية، الاحد، ان سعر البيض عاود الانخفاض مجدداً ليصل سعر الطبقة الى 5 الاف دينار في الايام القليلة المقبلة، لافتة الى عدم امكانية فتح باب الاستيراد في ظل توفر البيض المحلي.
وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في تصريح لـ /المعلومة/، ان “هناك اتفاقاً عقد مع اصحاب حقول الدواجن والشركات بعد ان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة النيابية: سعر طبقة البيض انخفض) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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