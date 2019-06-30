الزراعة النيابية: سعر طبقة البيض انخفض

2019/06/30 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد.اكدت لجنة الزراعة النيابية، الاحد، ان سعر البيض عاود الانخفاض مجدداً ليصل سعر الطبقة الى 5 الاف دينار في الايام القليلة المقبلة، لافتة الى عدم امكانية فتح باب الاستيراد في ظل توفر البيض المحلي.وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في تصريح لـ /المعلومة/، ان “هناك اتفاقاً عقد مع اصحاب حقول الدواجن والشركات بعد ان […]

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