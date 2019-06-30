2019/06/30 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس وعد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الأحد، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأن تساعد اليابان السعودية في خطة إصلاح شاملة.وأشاد شينزو آبي بجهود السعودية للحد من اعتمادها على النفط، وقال آبي للأمير محمد في بداية اجتماع ثنائي بعد اجتماع قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا إن “رؤية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئيس الياباني يوعد بن سلمان بمساعدته في خطة إصلاح شاملة وكالة خطوة برس.

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