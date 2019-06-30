2019/06/30 | 09:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أكد تيار الحكمة، الأحد، أن العديد من المرشحين للمناصب والدرجات الخاصة على أبواب التقاعد ومن الخطأ توليهم المناصب، داعيا الى اختيار القيادات الشبابية.
وقال النائب عن الحكمة جاسم البخاتي لـ/المعلومة/ إن “اغلب الأسماء التي رشحها عبد المهدي للمناصب بالوكالة والدرجات الخاصة هم من كبار السن وعلى أبواب التقاعد”.
وأضاف ان “ترشيح مسؤولين على أبواب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكمة: اغلب المرشحين للدرجات الخاصة على أبواب تقاعد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد تيار الحكمة، الأحد، أن العديد من المرشحين للمناصب والدرجات الخاصة على أبواب التقاعد ومن الخطأ توليهم المناصب، داعيا الى اختيار القيادات الشبابية.
وقال النائب عن الحكمة جاسم البخاتي لـ/المعلومة/ إن “اغلب الأسماء التي رشحها عبد المهدي للمناصب بالوكالة والدرجات الخاصة هم من كبار السن وعلى أبواب التقاعد”.
وأضاف ان “ترشيح مسؤولين على أبواب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكمة: اغلب المرشحين للدرجات الخاصة على أبواب تقاعد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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