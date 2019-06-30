الحكمة: اغلب المرشحين للدرجات الخاصة على أبواب تقاعد

2019/06/30 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد تيار الحكمة، الأحد، أن العديد من المرشحين للمناصب والدرجات الخاصة على أبواب التقاعد ومن الخطأ توليهم المناصب، داعيا الى اختيار القيادات الشبابية.وقال النائب عن الحكمة جاسم البخاتي لـ/المعلومة/ إن “اغلب الأسماء التي رشحها عبد المهدي للمناصب بالوكالة والدرجات الخاصة هم من كبار السن وعلى أبواب التقاعد”.وأضاف ان “ترشيح مسؤولين على أبواب […]

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