امم افريقيا.. بطولة الاصابات والمشاكل والازمات

2019/06/30 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شهدت بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في مصر “كان 2019″، كماً كبيراً من المشاكل والأزمات داخل المنتخبات لا حصر لها، بجانب الإصابات المبكرة لدى بعض اللاعبين مما أدى لاستبعادهم في وقت مبكر وحرمان منتخبات بلادهم من مجهوداتهم.وجاءت البداية بلاعب المنتخب النيجيري صامويل كالو، والذي تعرض لوعكة صحية شديدة على هامش تدريب “النسور […]

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