تحالف سائرون : تأجيل حسم الدرجات لوقت لاحق سيربك عمل الحكومة

2019/06/30 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون علاء الربيعي ان اجتماع الرئاسات الثلاث الذي ناقش عدة قضايا منها حصر السلاح بيد الدولة وحماية البعثات الدبلوماسية وضرورة دعم الحكومة في اختيار الافضل لإدارة المؤسسات ، لم يكن موفقاً بمناقشة تعديل المادة (58) من قانون الموازنة من خلال تقديم مقترح قانون لتعديل المادة بمنح وقت اكثر للحكومة […]

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