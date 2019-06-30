جستن ميرام يقود فريقه اتالانتا للفوز في الدوري الأمريكي

2019/06/30 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاد لاعب منتخبنا الوطني جستن ميرام المحترف في الدوري الامريكي لكرة القدم فريقه اتالانتا يونايتد للفوز على ضيفه منتريال امباكت بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت بينهما فجر اليوم الاحد ضمن المجموعة الشرقية للدوري الامريكي للمحترفين بكرة القدم.

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