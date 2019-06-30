2019/06/30 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فقدان ثلاثة صخور قمرية فريدة حصلت عليها إسرائيل من بعثات فضائية أمريكية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/30 | 09:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فقدان ثلاثة صخور قمرية فريدة حصلت عليها إسرائيل من بعثات فضائية أمريكية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فقدان ثلاثة صخور قمرية فريدة حصلت عليها إسرائيل من بعثات فضائية أمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).