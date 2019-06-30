قائد شرطة البصرة: صدور موافقات بالقبض على العناصر التي تستهدف الدور السكنية للمواطنين والمسؤولين

2019/06/30 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن قائد شرطة البصرة الفريق رشيد فليح، اليوم السبت، عن صدور موافقات قضائية بالقاء القبض على العناصر التي تستهدف الدور السكنية للمواطنين وكذلك منازل المسؤولين.

ونقلت قيادة الشرطة في بيان مقتضب، عن فليح القول، ان" هذا القرار جاء لابعاد المدفوعين بهذا الاتجاه عن المتظاهرين السلميين".

يشار الى ان القوات الامنية حاصرت، اليوم السبت، المتظاهرين من ابناء محافظة البصرة لمنعهم الوصول الى دار استراحة المحافظ اسعد العيداني.

ما قامت بضرب المتظاهرين بغاز مسيل الدموع ومحاصرة بعض منهم واعتقال اخرين وسط البصرة.

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