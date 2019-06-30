2019/06/30 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فككت قوات الحشد الشعبي، مساء السبت، عبوتين ناسفتين كانتا معدتين للتفجير جنوب محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان للسحد، إن قوة من اللواء 41 في الحشد الشعبي عثرت، مساء اليوم، على عبوتين ناسفتين كانتا معدة للتفجير في منطقة تل الذهب جنوب محافظة صلاح الدين.

وأضاف، أن هندسة اللواء تمكنت من معالجة العبوتين بشكل آمن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي: تفكيك عبوتين ناسفتين كانتا معدتين للتفجير جنوب محافظة صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي: تفكيك عبوتين ناسفتين كانتا معدتين للتفجير جنوب محافظة صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).