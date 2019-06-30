اوبك وحلفائها تمدد خفض انتاج النفط لتسعة اشهر اخرى

2019/06/30 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … اعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح،الأحد، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاءها بقيادة روسيا ستمدد اتفاقها لخفض إنتاج النفط تسعة أشهر.ونقلت قناة سكاي نيوز في خبر تابعته وكالة /المعلومة/ عن الفالح قوله ” اعتقد على الارجح أن هناك تمديدا لتسعة اشهر “، مضيفا أن ” الطلب بدأ يخف قليلا ولكنه مازال […]

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