2019/06/30 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز-خاص - بغداد

محمود المفرجي الحسيني

اثارت اسئلة اللغة العربية لامتحانات السادس الإعدادي (بكالوريا)، حالة من الاستهجان في صفوف الطلبة وكذلك اساتذة اللغة العربية، الذين عبروا

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