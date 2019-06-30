الموسوي : العقوبات المفروضة على ايران هو لعزلها عن صفقة القرن

2019/06/30 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

عدت النائب السابق اسماء الموسوي، ان هناك علاقة وثيقة بين العقوبات التي تفرضها امريكا على ايران وبين ما يسمى بصفقة القرن.

وقالت الموسوي في

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