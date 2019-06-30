البيت الأبيض: ترامب يصل إلى المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين

2019/06/30 | 09:23

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بغداد اليوم-بغداد

علن متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ وصل إلى المنطقة المنزوعة ​السلاح على الحدود​ بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية.

وذكرت قناة " YTN" الكورية الجنوبية أن الرئيسين الكوري الجنوبي والأمريكي وصلا إلى المنطقة المنزوعة ​السلاح على الحدود​ بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية.

وأشارت القناة الى أن الرئيسين قاما بجولة على الحدود بين الكوريتين وصعدا إلى مركز مراقبة يطل على أراضي كوريا الشمالية.

وعلق ترامب خلال تواجده على مركز المراقبة قائلا "كان الوضع خطيرا للغاية لكن بعد قمتنا مع كيم جونغ أون اختفى الخطر".

ويخطط ترامب بلقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون بعد هذه الجولة الحدودية والتي من المرتقب أن تنعقد في بانمونجوم على الخط الفاصل بين الدولتين.

بغداد اليوم _ متابعة

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وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن "عشرات الفلسطينيين أصيبوا، اليوم، برصا

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وقال محمد آيدي، متحدث باسم الجيش في بابوا، في تصريح صحفي: إن مروحية من طراز ”Mi-17“ روسية الصنع فُقد الاتصال بها بعد 5 دقائق

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أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإيراني، علي فدوي، أن أمريكا وحلفاءها لا يجرؤون على إطلاق رصاصة واحد نحو إيران.

وقال فدوي، في تصريح صحفي، إن "أهم مهام حرس الثورة هي مواجهة التهديدات العسكرية وشبه العسكرية والحرب النا

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