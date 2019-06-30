راغب علامة ينتهى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان “يالا”

2019/06/30 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … انتهى المطرب اللبنانى راغب علامة من تسجيل أغنية جديدة “سينجل” بعنوان “يالا” الأيام الماضية داخل أحد الأستوديوهات ، لطرحها في الأيام المقبلة.

والأغنية من كلمات عماد الإربياري، ألحان محمود الخيامى وتوزيع طارق عبد الجابر، وجيتارات أحمد روكيت، باص جيتار أحمد رجب، وهندسة صوت هانى محروس.

يذكر أن أخر أعمال راغب علامة أغنية ” صدفة”، من كلمات وألحان أماني النوري، وحققت نسبة مشاهدة عالية، ومن المتوقع أن تحقق ردود أفعال إيجابية نظرًا لتألق راغب علامة فى أدائها، إلى جانب اختيار كلماتها وأسلوب لحنها وتوزيعها.

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