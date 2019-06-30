صحيفة تكشف خيارات أمريكا وحلفائها بالخليج حيال مشروع إيران النووي

2019/06/30 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس كشفت صحيفة “الصاندي تايمز” البريطانية، الأحد، عن خيارات الولايات المتحدة وحلفائها في منطقة الخليج حيال مشروع ايران النووي والهجمات الأخيرة التي تُتهم إيران بالمسؤولية عنها.وذكرت الصحيفة في تقرير، ان “أمريكا وحلفاءها يرون أهمية مواصلة العمل الاستخباراتي ضد إيران”، لافتة الى أن “العقوبات الإضافية التي فرضت على إيران لم تفلح

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