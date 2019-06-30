‪‎‪الخارجية النيابية تعلق على أحداث السفارة البحرينية: سنتحرك بقوة

2019/06/30 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية النائب شيركو ميرويس اليوم السبت الى ابعاد الصراعات السياسية عن مقرات البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق، مشددا على ان استهدافها يضر بمصلحة البلاد، داعيا الحكومة لتشديد الحماية ومنع استهدافها.

واضاف النائب ميرويس في بيان ان “الأحداث التي وقعت اول امس باقتحام السفارة البحرينية عمل غير مسؤول وخطير يستدعي من الجميع التحرك لابعاد مقرات السفارات عن المشاكل والصراعات السياسية والإقليمية”.

وتابع “باعتباري رئيسا للجنة مختصة بهذه القضايا فانه من واجبنا القانوني والرقابي والمهني الحث على ضبط النفس وعدم التصعيد واللجوء الى الحوار والتفاهم لمواجهة القضايا الحساسة وحماية مقرات البعثات الدبلوماسية لانه يضر جدا بمصلحة العراق وسمعته ولا يحل المشاكل بل يزيدها تعقيداً”.

واكد ميرويس ان “لجنة العلاقات الخارجية ستتحرك بقوة لمنع تكرار هذه الحوادث والدعوة الى تبني الحوار والتفاهم طريقاً رئيساً لحل مشاكل المنطقة”.

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