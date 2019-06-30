خبير قانوني: المدراء بالوكالة أصبحوا في حل من مناصبهم اليوم

2019/06/30 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد الخبير القانوني طارق حرب، الأحد، ان الدرجات الخاصة والمناصب بالوكالة جميعها في حل من مناصبها اليوم ودخلت بفراغ دستوري، مبينا انه يجب ان تدار من قبل أشخاص آخرين من معاونيهم او من ينوب عنهم.وقال حرب لـ/المعلومة/ إن “الدستور حدد الأول من تموز نهاية إدارة جميع المناصب بالوكالة والدرجات الخاصة”، مشيرا إلى أن […]

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