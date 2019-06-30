2019/06/30 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد العراق والأردن ولبنان بالالتزام بإحداث تحول رقمي في بلدانهم، وقدَموا خرائط طريق لدعم اندماج منطقة المشرق في الاقتصاد الرقمي العالمي سريع التطور.جاء هذا التعهد خلال أعمال أول منتدى رقمي في الشرق الأوسط حول تنمية الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في بلدان المشرق الذي تنظمه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الاردنية بالتعاون مع البنك الدولي.ويشارك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق والاردن ولبنان يتعهدون باحداث تحول رقمي في بلدانهم) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق والاردن ولبنان يتعهدون باحداث تحول رقمي في بلدانهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).