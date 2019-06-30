2019/06/30 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اعلنت الهيئة العامة للجمارك، الاحد، حجز اجهزة طبية مخالفة في مطار بغداد.

وقالت الهيئة في بيان تلقت {الفرات نيوز}، نسخة منه، ان "السلطات الجمركية في جمرك مطار بغداد الدولي حجزت كمية من الاجهزة الطبية واجهزة الحاسوب وكاميرات ناظور طبية مخالفة كان يروم احد المسافرين إدخالها عبر صالات القدوم في مطار بغداد الدولي".واضافت، ان "المواد كانت بكميات تجارية دون موافقات استيرادية في مخالفة للضوابط والتعليمات المتبعة"، لافتة الى ان "قامت باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها حسب قانون الجمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ لمخالفتها الضوابط والتعليمات الجمركية ".انتهى

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