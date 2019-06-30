المخابرات الفلسطينية تعتقل رجل أعمال شارك في “مؤتمر المنامة”

2019/06/30 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر أمني فلسطيني أن جهاز المخابرات اعتقل السبت رجل الأعمال، صلاح أبو ميالة، بعد مشاركته في “مؤتمر المنامة” الاقتصادي الذي عقد في البحرين قبل أيام وقاطعته السلطة الفلسطينية.وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه أن جهاز المخابرات اعتقل رجل الأعمال القاطن في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، لكن عائلته أكدت أن “لا …

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