2019/06/30 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام مركز عين للدراسات والبحوث المعاصرة برعاية المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) مخيم لنشر الوعي والثقافة لأطفال المخيمات والنازحين والأيتام في محافظة إربيل, وذلك بإشراف الشيخ عماد كاظم الازيرجاوي.كما شهد المخيم توزيع الهدايا والملابس على جميع الأطفال.والجدير بذكره أن هذا النوع من المخيمات يعد الأول في المنطقة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



مخيم لنشر الوعي والثقافة لأطفال المخيمات في إربيل النعيم نيوز.

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