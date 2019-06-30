الصحف تتابع ملف استكمال الدرجات الخاصة وتعديل قانون المحكمة الاتحادية

2019/06/30 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد، الثلاثين من ‏‏حزيران ، ملف استكمال الدرجات الخاصة وتعديل قانون المحكمة الاتحادية ، ‏وقضايا اخرى.‏ صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قالت :” ما تزال ‏الاوساط النيابية تتابع اجتماعات الكتل السياسية للتوافق على تسمية مرشحـي الدرجات ‏الخاصة والمناصب بالوكالة ، لاسيما بعد […]

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