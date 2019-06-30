2019/06/30 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس بالوثيقة..وزير التعليم يكلّف باسم السعيدي بإدارة جامعة كربلاء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



وزير التعليم يكلّف باسم السعيدي بإدارة جامعة كربلاء وكالة خطوة برس.

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