المؤتمر الوطني: مظاهرات البصرة عرضة للإستغلال

2019/06/30 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد عضو المؤتمر الوطنيّ العراقيّ محمد الموسوي، الأحد، أن المظاهرات العفوية في الجنوب لا سيما في محافظة البصرة عرضة للإستغلال السياسي من قبل جهات تسعى لتمرير تصفياتها السياسية ورسائلها الشخصية على حساب المتظاهرين.وقال الموسوي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “غياب المركزية وتشعب المطالب على أحقيتها وشذوذ البعض عن سلمية التظاهر ، […]

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