2019/06/30 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي: حادثة الاعتداء في كازخستان لم يكن بينها اي فرد عراقي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي: حادثة الاعتداء في كازخستان لم يكن بينها اي فرد عراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).