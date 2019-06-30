هل ناقش وفد مجلس الأمن رفع العراق من طائلة البند السابع؟

2019/06/30 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد مستشار رئيس الجمهورية شروان الوائلي، الأحد، أن وفد مجلس الأمن الدولي الذي زار بغداد امس لم يناقش موضوع رفع العراق من طائلة البند السابع.وقال الوائلي في تصريح اوردته صحيفة “الشرق الأوسط” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “وفد مجلس الأمن لم يناقش مع رئيس الجمهورية موضوع رفع العراق من طائلة البند السابع، نعم ربما […]

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