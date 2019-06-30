2019/06/30 | 10:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هناك تفاصيل اخرى بخصوص انفوغرافيك: ما هي اكثر الشعوب اتقانا للانكليزية في 2019 وكالة خطوة برس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفوغرافيك: ما هي اكثر الشعوب اتقانا للانكليزية في 2019) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفوغرافيك: ما هي اكثر الشعوب اتقانا للانكليزية في 2019) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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