2019/06/30 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت أمانة بغداد، الأحد، عن إطلاق حملات مكثفة لإزالة التجاوزات في قواطع مختلفة من العاصمة.وذكرت الأمانة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “بلدية الشعب قامت بحملة لازالة التجاوزات تناوبت بين الليل والنهار ازالت خلالها العديد من التجاوزات ضمن شارعي زين القوس وبغداد كركوك شرق بغداد”.وأضافت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمانة بغداد تعلن تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التجاوزات وكالة خطوة برس.

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