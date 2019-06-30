مجلس الاعمال الوطني يؤكد ان خطة اتحاد الجمعيات الفلاحية بشان اسعار البيض المحلي ستسهم بخفض أسعار بيض المائدة

2019/06/30 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مجلس الاعمال الوطني العراقي غدير العطار,ان خطة الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق بما يخص أسعار البيض المحلي ستسهم بشكل كبير في خفض أسعار بيض المائدة بما يتناسب مع الدخل النقدي اليومي للمواطن.وقال عضو مجلس الاعمال الوطني العراقي غدير العطار في بيان صحفي إن”الفلاح العراقي يعي تماماً اهمية دوره الوطني في تحقيق […]

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