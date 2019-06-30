العراق والنمسا يبحثان التعاون المشترك في مجال انتاج محولات القدرة بسعاتها المختلفة

2019/06/30 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت شركة ديالى العامة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن مع شركة (ZTR) النمساوية امكانية التعاون المشترك في مجال انتاج محولات القدرة مختلفة السعات.وقال معاون مدير عام الشركة زيد شاكر ناصر في بيان للوزارة ،أن”الشركة تتوجه نحو الانفتاح والتعاون مع الشركات العالمية الرصينة والمتخصصة لمواكبة التطور الحاصل في دول العالم والتقنيات المتقدمة في مجال صناعة […]

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