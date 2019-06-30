اعتداء بالضرب على عمال عرب في كازخسان.. وعراقي ينجو من الحادث

2019/06/30 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أكد نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي ،اليوم الاحد، أن العمال العرب المعتدى عليهم في كازخستان لم يكن بينهم عراقيون، مبينا ان البعثة الدبلوماسية هناك بينت ان أحد العراقيين كان يعمل في هذه الشركة لكنه ترك العمل في وقت سابق بسبب قساوة ظروف العمل.وذكر المكتب الإعلامي للكعبي في بيان تلقت “المدارط نسخة […]

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