2019/06/30 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت أمانة بغداد ، اليوم الأحد، عن إطلاق حملات مكثفة لازالة التجاوزات في مناطق متفرقة من العاصمة . وذكر بيان للأمانة ، أن ” بلدية الشعب قامت بحملة لإزالة التجاوزات تناوبت بين الليل والنهار، أزالت خلالها العديد من التجاوزات ضمن شارعي زين القوس وبغداد كركوك شرق بغداد .وقامت بلدية الصدر الأولى بحملة أزالت خلالها …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حملات مكثفة لإزالة التجاوزات في بغداد النعيم نيوز.

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