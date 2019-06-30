الخوف على العراق أم على خامنئي

2019/06/30 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: مثنى الجادرجي کلما کان هناك موقف أو إجراء أمريکي أو دولي ضد النظام الايراني، وقبل أن يکون هناك رد فعل من جانب قادة ومسٶولي النظام، فإن الاحزاب والميليشيات الدائرة...أكمل القراءة ←

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