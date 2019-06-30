المؤتمر الوطني العراقي يحذر من استغلال تظاهرات البصرة

2019/06/30 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / خطوة برس أكد عضو المؤتمر الوطنيّ العراقي محمد الموسوي اليوم الأحد أن التظاهرات العفوية في الجنوب لاسيما في محافظة البصرة عرضة للاستغلال السياسي من قبل جهات تسعى لتمرير تصفياتها السياسية ورسائلها الشخصية على حساب المتظاهرين.وقال الموسوي في تصريح صحفي تلقته “خطوة برس” إن “غياب المركزية وتشعب المطالب على أحقيتها وشذوذ البعض عن

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