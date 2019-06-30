2019/06/30 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف الاتحاد الوطني الكردستاني،الأحد، عن استمرار الاتصالات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن المشاركة في حكومة الإقليم، مبينا ان المشاركة في حكومة الاقليم غير محسومة لغاية اللحظة.وقال القيادي بالاتحاد غياث السورجي في تصريح لـ/المعلومة/ إن “الاتصالات مستمرة بين الاتحاد والديمقراطي من اجل حسم الملفات العالقة والذهاب الى برلمان كردستان بحكومة توافقية بينهما”.وأضاف السورجي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الكردستاني: مشاركتنا في حكومة الإقليم غير محسومة لغاية الان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الكردستاني: مشاركتنا في حكومة الإقليم غير محسومة لغاية الان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).